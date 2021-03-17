Легенда "Ювентуса" может завершить карьеру в конце сезона

Для защитника "Ювентуса" Джорджио Кьеллини этот сезон может стать последним в его футбольной карьере, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Прошлый сезон 36-летний футболист почти полностью пропустил из-за серьезной травмы колена, а в нынешнем розыгрыше Серии А сыграл только в 9 матчах.

"Ювентус" пока не думает продлевать соглашение со своей легендой. По этой причине итальянец может задуматься о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

По информации источника, туринцы не будут искать замену Кьеллини, а переведут в основную команду 19-летнего румына Раду Драгузина. Кроме того, покинуть клуб может и Мерих Демирал, которому нужно больше игрового времени.

Напомним, Кьеллини защищает цвета "Ювентуса" с 2005 года. В составе "старой синьоры" он девять раз становился чемпионом Италии, трижды брал Кубок и четырежды Суперкубок страны.