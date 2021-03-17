Легенда "Ювентуса" может завершить карьеру в конце сезона
Для защитника "Ювентуса" Джорджио Кьеллини этот сезон может стать последним в его футбольной карьере, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Прошлый сезон 36-летний футболист почти полностью пропустил из-за серьезной травмы колена, а в нынешнем розыгрыше Серии А сыграл только в 9 матчах.
"Ювентус" пока не думает продлевать соглашение со своей легендой. По этой причине итальянец может задуматься о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
По информации источника, туринцы не будут искать замену Кьеллини, а переведут в основную команду 19-летнего румына Раду Драгузина. Кроме того, покинуть клуб может и Мерих Демирал, которому нужно больше игрового времени.
Напомним, Кьеллини защищает цвета "Ювентуса" с 2005 года. В составе "старой синьоры" он девять раз становился чемпионом Италии, трижды брал Кубок и четырежды Суперкубок страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17