Легенда "Ювентуса" Виалли предложил вручить "Золотой мяч" хавбеку "Аталанты"

Бывший нападающий "Ювентуса" и "Челси" Джанлука Виалли заявил, что он восхищается игрой аргентинского полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса.

"Гомес постоянно прогрессировал и стал универсальным футболистом. Он играет на топ-уровне и способен решать исходы матчей. Да, есть такие игроки, как Месси, Роналду, Неймар и Левандовски. Впрочем, я бы отдал "Золотой мяч" Гомесу, хотя это и непросто.

Мне очень нравится игра "Аталанты". Я бы и сам хотел играть в такой команде, так как тактика Гасперини отлично подходит для нападающего", - приводит слова Виалли La Gazzetta dello Sport.

32-летний Гомес выступает за "Аталанту" с 2014 года, провел за клуб 239 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и отдал 69 результативных передач. Ранее играл за "Сан-Лоренсо", "Катанию" и "Металлист".

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