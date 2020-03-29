Легенда "Ювентуса" заявил о желании возглавить "Барселону"



Бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло заявил, что он не собирается возглавить молодежную команду туринского клуба. Об этом экс-футболист сообщил в беседе с бывшим защитником сборной Италии Фабио Каннаваро в прямом эфире Instagram.

"Нет, я не буду тренировать молодежный состав "Ювентуса". У меня есть много других предложений. У меня есть свой тренерский штаб, быть может и за границу позовут. Меня ждет "Барселона". Я должен не допустить ошибку, выбирая первое место работы", - сказал Пирло.

40-летний Пирло за свою карьеру выступал за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити". За сборную Италии сыграл 116 матчей и забил 13 голов.

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