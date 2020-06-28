Легенда "Зенита" громко раскритиковал Талалаева, который может возглавить "Крылья Советов"



Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подверг критике Андрея Талалаева, который в ближайшее время может возглавить самарские "Крылья Советов".

"Есть такие как Талалаев, бросивший в тяжелый момент "Химки". А есть такие как Юран, вытащивший "Химки" после этого беглеца и получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка. А теперь разговоры про Талалаева и "Крылья"… Ну понятно ж, что он кинет и их! Предавший раз обязательно предаст еще!" — написал Радимов в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что руководство "Крыльев Советов" приняло решение об увольнении нынешнего наставника Миодрага Божовича после серии неудовлетворительных результатов. За досрочный разрыв контракта Божович получит компенсацию в размере 12 миллионов рублей.

После 24 туров "Крылья Советов" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведет 30 июня в гостях с "Локомотивом".

47-летний Талалаев ранее тренировал молодежную сборную России, "Росич", нижегородскую "Волгу", "Тамбов", "Пюник" и "Химки".

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