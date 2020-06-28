Легенда "Зенита" громко раскритиковал Талалаева, который может возглавить "Крылья Советов"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подверг критике Андрея Талалаева, который в ближайшее время может возглавить самарские "Крылья Советов".
"Есть такие как Талалаев, бросивший в тяжелый момент "Химки". А есть такие как Юран, вытащивший "Химки" после этого беглеца и получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка. А теперь разговоры про Талалаева и "Крылья"… Ну понятно ж, что он кинет и их! Предавший раз обязательно предаст еще!" — написал Радимов в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что руководство "Крыльев Советов" приняло решение об увольнении нынешнего наставника Миодрага Божовича после серии неудовлетворительных результатов. За досрочный разрыв контракта Божович получит компенсацию в размере 12 миллионов рублей.
После 24 туров "Крылья Советов" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведет 30 июня в гостях с "Локомотивом".
47-летний Талалаев ранее тренировал молодежную сборную России, "Росич", нижегородскую "Волгу", "Тамбов", "Пюник" и "Химки".
Не пропустите: Черданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время
-
"Леванте" обыграл "Бетис" в матче Примеры. Один из голов забил воспитанник "Реала"
-
Аршавин отреагировал на возвращение Гончаренко в ЦСКА
-
Игроки ЦСКА недовольны возвращением Гончаренко
-
Жерар Пике оценил шансы "Барселоны" на чемпионство в нынешнем сезоне
-
Хавбек "Барселоны" Артур прибыл в расположение "Ювентуса"
-
"Я бы издевался над ним". Ван Перси раскритиковал Давида Луиза
-
Вратарь "Краснодара" Крицюк близок к переходу в турецкий топ-клуб
-
Дмитрий Баринов может перейти в "Байер"
-
1
Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов
-
Легенда "Зенита" громко раскритиковал Талалаева, который может возглавить "Крылья Советов"
-
Легенде "Спартака" Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище
-
Бразильский футболист чудом выжил после падения его автомобиля с 200-метровой высоты
-
Черданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКА
-
"Милан" назвал "Манчестер Сити" цену на Исмаэля Беннасера
-
Маурисио Почеттино может возглавить "Бенфику"
-
"Крылья Советов" определились с новым тренером
-
Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовский скончался в возрасте 40 лет
-
2
Председатель правления "Баварии": "Левандовски - лучший центрфорвард мира"
-
Официально: Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22