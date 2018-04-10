Легенда "Зенита" не понимает решение Манчини по Дзюбе и Шатову

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Легенда "Зенита" не понимает решение Манчини по Дзюбе и Шатову
Бывший футболист "Зенита" Николас Ломбертс уверен, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов могли бы пригодиться "Зениту" в концовке сезона.

"Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов – один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь: не знаю всей ситуации изнутри, может, Манчини и прав – я действительно не в курсе. Но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии", – приводят слова Ломбертса российские СМИ.

Напомним, что этой зимой 29-летний Дзюба перешел на правах аренды в тульский "Арсенал", провел за клуб 5 матчей и забил 4 гола. Что касается 27-летним Шатовым, то он арендован "Краснодаром" и забил 1 мяч в 5 поединках за "быков".

В данный момент "Зенит" занимает пятое место в Премьер-лиге  и отстает от лидирующего "Локомотива" на 10 очков.

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