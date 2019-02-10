Легенда "Зенита" оценил шансы команды на чемпионство



Тренер "Зенита" Константин Зырянов оценил шансы клуба стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Я полагаю, что если в этом году "Зенит" упустит чемпионство, следующего года Семаку могут и не дать. Только сам "Зенит" является себе главным конкурентом! Если команда в этом составе покажет все, на что способна, она выиграет чемпионат. Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, "Зенит" станет чемпионом", - приводят слова Зырянова российские СМИ.

После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, но отрыв клуба из Санкт-Петербурга от ближайшего преследователя составляет всего одно очко.

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