Легенда "Зенита" оценил шансы команды на чемпионство
Тренер "Зенита" Константин Зырянов оценил шансы клуба стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
"Я полагаю, что если в этом году "Зенит" упустит чемпионство, следующего года Семаку могут и не дать. Только сам "Зенит" является себе главным конкурентом! Если команда в этом составе покажет все, на что способна, она выиграет чемпионат. Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, "Зенит" станет чемпионом", - приводят слова Зырянова российские СМИ.
После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, но отрыв клуба из Санкт-Петербурга от ближайшего преследователя составляет всего одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10