Легенда "Зенита" отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

Фото: инстаграм Анатолия Тимощука/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Украины "Шахтера" и "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением о выходе украинской национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы после победы над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала.

"Не думаю, что победа сборной Украины над Швецией это сенсация. Я видел игры шведов живьем на "Газпром Арене" в ходе группового этапа. Хорошая, сбалансированная команда, но в то же время были заметны некоторые проблемы в организационных моментах и при игре в обороне. Поэтому верил и надеялся, что сборная Украины сможет пройти дальше. Так оно и получилось", - приводит слова Тимощука "Матч ТВ".

Сборная Украины впервые в своей истории пробилась в 1/4 финала европейского первенства. За путевку в полуфинал украинцы поборются со сборной Англии. Матч состоится 3 июля, и начнется в 22:00 мск.

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