Легенда "Зенита" попал в больницу с сильным поражением легких из-за коронавируса

Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила его жена Екатерина Малафеева в инстаграме.

"Сейчас мужа будем отправлять в больницу. Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ показало у Славы большое количество поражений. Одно легкое поражено на 40%, другое – на 65-70%. Температура – 38", – сообщила супруга.



Напомним, Малафеев защищал цвета "Зенита" с 1999 по 2016 год. За свою карьеру в питерском клубе голкипер стал обладателем следующих трофеев: четыре золотые медали чемпионата России, три Кубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил об уходе из клуба.