Легенда "Зенита" рассказал, как он лечится от коронавируса

Бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, как он проходит курс лечения от коронавируса.

"Началось все стандартно: температура 38, домашняя изоляция, цинк, витамины D3 и С. Казалось, вот-вот тест снова будет отрицательный. Но через 4 дня после второго УЗИ результат показал ухудшение: поражение легких увеличилось с 15-20% до 50-75%. Позже на КТ все оказалось не так критично, но тогда от такой тенденции стало не по себе.

Вызвали скорую и оказались в 122-й клинической больнице. Первая ночь была самая сложная: тяжелый заезд, тесты, анкеты, капельницы, уколы. Температура поднялась до 39. Как оказалось, мы приехали вовремя и под пристальным наблюдением врачей пошли на поправку. Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет", - написал Малафеев в своем Instagram.

41-летний Малафеев в бытность футболистом выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. За петербургский клуб он провел 442 матча и пропустил 436 голов. В составе "Зенита" Малафеев четыре раза становился чемпионом России, по три раза завоевал Кубок и Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. За сборную России сыграл 24 матча и пропустил 29 голов.

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