Легенда "Зенита" вернулся в родной клуб



Португальский полузащитник Данни перешел в "Маритиму", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.

Данни получил 10-й номер в клубе, воспитанником которого он является.

34-летний Данни покинул "Маритиму" в 2004 году, а затем большую часть своей карьеры провел в "Зените".

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