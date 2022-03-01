Легендарного Пеле выписали из больницы
Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен
Легенду сборной Бразилии и мирового футбола Пеле выписали из больницы, сообщает ВВС.
Экс-футболист проходил курс лечения после удаления опухоли в толстой кишке.
14 февраля 81-летний Пеле обратился к врачам для лечения. 22 февраля медики вынуждены были продлить госпитализацию бразильца, так как у него была обнаружена инфекции мочевыводящих путей.
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