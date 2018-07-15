Легендарный английский футболист назвал лучшего игрока ЧМ-2018



Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер считает, что полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте является лучшим игроком Чемпионата Мира-2018.

"Для меня Канте является лучшим игроком ЧМ-2018. Он не из тех игроков, которые приковывают к себе внимание. Но благодаря ему у Франции словно 12 игроков на поле. Канте равен двум хорошим полузащитникам. Он просто вездесущий. Канте это один из ключей к победе французов на ЧМ. Я его большой фанат", - приводит слова Линекера L'Equipe.

Напомним, что Канте вместе со сборной Франции вышел в финал ЧМ-2018 и теперь поборется за трофей в решающем матче с Хорватией, который состоится 15 июля и начнется в 18:00 мск.

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