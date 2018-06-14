Легендарный английский футболист в восторге от гола Дзюбы

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер восхитился голом форварда сборной России Артема Дзюбы в ворота Саудовской Аравии (5:0) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Супер Дзюба", – написал Линекер в своем твиттере.

Видео: гол Дзюбы аравийцам.

Напомним, что 29-летний Дзюба вышел на поле на 70-й минуте и забил гол всего через минуту после паса полузащитника Александра Головина.

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