Легендарный Асприлья раскритиковал судейство в матче Колумбия - Англия

Известный в прошлом колумбийский нападающий Фаустино Асприлья подверг критике работу американского арбитра Марка Гейгера в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Колумбии и Англии (1:1, 3:4 по пенальти).

"Очень сложно выиграть, когда судья играет за Королеву Англии", – написал Аспирилья в твиттере.

Напомним, что в начале второго тайма Гейгер назначил очень спорный пенальти в ворота сборной Колумбии, который реализовал Харри Кейн.

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