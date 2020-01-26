Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

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Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный баскетболист Коби Брайант сегодня, 26 января, погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, 41-летний игрок разбился на вертолете в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния). На борту находилось пятеро человек. Никто не выжил.

Брайант играл в НБА в течение 20 сезонов за "Лос-Анджелес Лейкерс". За это время Коби выиграл пять чемпионских титулов и 18 раз принимал участие в матче всех звезд.

Также игрок выступал в сборной США, дважды выиграв золото Олимпийских игр. О завершении карьеры Брайант сообщил в 2016 году.

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