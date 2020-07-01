Легендарный баскетболист поздравил Лионеля Месси с юбилейным голом



Легендарный баскетболист НБА Мэджик Джонсон поздравил нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который забил свой 700-й гол в карьере.

"Поздравляю легендарного Лионеля Месси с 700-м голом в карьере! – написал Джонсон в своем Twitter.

В составе "Барселоны" Месси забил 630 мячей, 70 - он забил за сборную Аргентины. Среди действующих футболистов аргентинец уступает только форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду (728). Впрочем, благодаря голевым передачам Месси опережает Роналду по результативным действиям (1015 против 986).

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