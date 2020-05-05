Легендарный баскетболист станет президентом "Лиона"

В 2023 году у французского футбольного клуба "Лион" сменится президент.

Свой пост покинет Жан-Мишель Ола, который возглавляет "ткачей" с 1987 года.

Новым руководителем "Лиона" станет легендарный баскетболист Тони Паркер, который много лет был лидером команды НБА "Сан-Антонио Спёрс".

"Это правда. Стать президентом "Лиона" - большая честь для меня. Никогда не думал, что со мной произойдёт что-то подобное. Это огромная возможность", - цитирует Паркера The Undefeated.

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