Легендарный бегун Болт перешел в клуб из Австралии

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Легендарный бегун Болт перешел в клуб из Австралии
Австралийский "Сентрал Кост Мэринерс" объявил о подписании контракта с ямайским бегуном Усэйном Болтом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение является тренировочным и не гарантирует Болту профессионального контракта.

Стоит отметить, что ранее 31-летний Болт тренировался с дортмундской "Боруссией" и норвежским "Стремсгодсетом". 

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