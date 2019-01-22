Легендарный бегун Болт принял окончательное решение о карьере футболиста

Легендарный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заявил, что он больше не будет пытаться стать профессиональным футболистом.

"Я не могу сказать, что не справился с задачей стать футболистом. Но в некоторых моментах мне стоило действовать по-другому. Я получил хороший урок. В футболе все отличалось от легкой атлетики. Было весело.

Теперь моя спортивная карьера завершена. Я займусь другими делами, у меня много проектов. Я постараюсь добиться успеха в бизнесе", - цитирует Болта ESPN.

Напомним, что 32-летний Болт провел несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", но не сумел договориться с ним об условиях личного контракта.

Не пропустите: "Барселона" решила избавиться от многообещающего воспитанника. | http://soccernews.ru