Легендарный бегун Болт принял окончательное решение о карьере футболиста
Легендарный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заявил, что он больше не будет пытаться стать профессиональным футболистом.
"Я не могу сказать, что не справился с задачей стать футболистом. Но в некоторых моментах мне стоило действовать по-другому. Я получил хороший урок. В футболе все отличалось от легкой атлетики. Было весело.
Теперь моя спортивная карьера завершена. Я займусь другими делами, у меня много проектов. Я постараюсь добиться успеха в бизнесе", - цитирует Болта ESPN.
Напомним, что 32-летний Болт провел несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", но не сумел договориться с ним об условиях личного контракта.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Mineros de Zacatecas II
|13
|33
|2
|Correcaminos UAT II
|13
|25
|3
|Dorados Premier
|13
|24
|4
|Atlético Saltillo
|13
|24
|5
|Internacional SM
|13
|23
|6
|Leones Negros
|13
|23
|7
|UA Zacatecas
|13
|22
|8
|Celaya II
|13
|16
|9
|Calor de San Pedro
|13
|16
|10
|Sahuayo
|13
|16
|11
|Mineros de Fresnillo
|13
|15
|12
|Constructores
|13
|11
|13
|Deportivo Cafessa
|13
|9
|14
|Cimarrones de Sonora II
|13
|3
|Группа 2
|М
|О
|1
|Coyotes
|13
|36
|2
|Орисаба
|13
|33
|3
|Yalmakan
|13
|27
|4
|Chimalhuacán
|13
|26
|5
|Chapulineros
|13
|24
|6
|Gladiadores
|13
|20
|7
|Ocelotes UNACH
|13
|19
|8
|Cuautla
|13
|19
|9
|Zitacuaro
|13
|18
|10
|Teca UTN
|13
|15
|11
|Ciervos
|13
|12
|12
|Isleños del Carmen
|13
|8
|13
|Satélites
|13
|7
|14
|Cuatetes de Acapulco
|13
|7