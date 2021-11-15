Легендарный бегун Болт ярко высказался о Роналду

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Легендарный бегун Болт ярко высказался о Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Легендарный чемпион мира и Олимпиады по бегу Усэйн Болт поделился мнением о своем любимом клубе "Манчестер Юнайтед" и форварде команды Криштиану Роналду.

"Нам будет непросто. Криштиану спасает команду в каждом матче. Один человек делает всю работу. Мы давно не показывали хорошей игры. Когда тренером был Фергюсон, то "Манчестер Юнайтед" побеждал по его требованию", - приводит слова Болта The National News.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 13 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

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