Легендарный бегун Болт ярко высказался о Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Легендарный чемпион мира и Олимпиады по бегу Усэйн Болт поделился мнением о своем любимом клубе "Манчестер Юнайтед" и форварде команды Криштиану Роналду.
"Нам будет непросто. Криштиану спасает команду в каждом матче. Один человек делает всю работу. Мы давно не показывали хорошей игры. Когда тренером был Фергюсон, то "Манчестер Юнайтед" побеждал по его требованию", - приводит слова Болта The National News.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 13 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
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|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18