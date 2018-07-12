Легендарный Бекхэм выступил с заявлением об игре сборной Англии на ЧМ-2018
Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм поделился впечатлением от выступления сборной Англии на Чемпионате Мира-2018.
"Я полностью опустошен, но теперь знаю, какого быть фанатом, а не только футболистом. Наши парни заставили нас гордиться собой. Выход в полуфинал ЧМ-2018 это невероятно! У нас есть много талантливых молодых игроков, которые побеждали на крупных молодежных турнира. Поэтому у этого поколения будет очень яркое будущее. Не переставайте верить в этом, так как вы подарили Англии пять замечательных недель. Мы можем гордиться вами", - написал Бекхэм в своем Инстаграме.
Gutted, now I truly know what it feels like to be watching a team as a fan not just a player. The boys did us so proud and there is so much to be excited about. A semi final of the World Cup is incredible!There is also a great crop of young players coming through having won major youth tournaments so the future is bright for this generation and for the next 10 years. Never stop believing because the country has had an amazing 5 weeks watching the boys play. We can be proud @england
Напомним, что Англия проиграла Хорватии (1:2) в полуфинале ЧМ-2018. Теперь англичанам предстоит матч за третье место против сборной Бельгии.
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Легендарный Бекхэм выступил с заявлением об игре сборной Англии на ЧМ-2018