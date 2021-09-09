Легендарный бегун Болт сделал прогноз, когда Роналду завершит карьеру

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Легендарный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт выразил мнение. что португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сможет играть до 42 лет.

"Хорошо, что Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед". Он будет многого требовать от одноклубников, но они станут сильнее благодаря этому. Думаю, что Криштиану будет играть до 42 лет. Он всегда находится в хорошей форме и имеет более высокий уровень по сравнению со многими молодыми игроками", – приводит слова Болта BBC.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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