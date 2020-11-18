Легендарный борец Карелин отреагировал на интимное видео с участием Дзюбы
Легендарный российский борец Александр Карелин поделился мнением о скандальном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.
"Я не знаю, о чем идет речь, мне вообще это неинтересно. Вы сказали, это футболист? А чем он известен? Он чемпион мира? Капитан нашей сборной? Тогда замнем историю с его результатами.
Это везде бывает, любая подробность на виду. Если ты относишься к этому как к возможности выделиться, это ошибочно, а иногда недальновидно и преступно по отношению к себе и к тем, кто на тебя смотрит", - приводит слова Карелина "Радио 1".
По некоторым данным, шантажист требовал от 32-летнего Дзюбы пять миллионов долларов за то, чтобы видео не было опубликовано. Футболист встречался с вымогателем и записал разговор. Дзюба отказался платить и в итоге ролик попал в сеть.
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