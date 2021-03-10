Легендарный бразильский стадион переименуют в честь Пеле

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Легендарный бразильский стадион переименуют в честь Пеле

Бразильский стадион "Маракана" будет переименован в честь Пеле, сообщает CNN.

По сведениям источника, называться стадион будет "Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле".

Именно на "Маракане" Пеле забил свой знаменитый 1000-й гол в карьере.

Пеле недавно исполнилось 80 лет. В бытность футболистом он трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

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