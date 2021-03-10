Легендарный бразильский стадион переименуют в честь Пеле
Бразильский стадион "Маракана" будет переименован в честь Пеле, сообщает CNN.
По сведениям источника, называться стадион будет "Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле".
Именно на "Маракане" Пеле забил свой знаменитый 1000-й гол в карьере.
Пеле недавно исполнилось 80 лет. В бытность футболистом он трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28