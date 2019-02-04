Легендарный форвард "Барселоны" написал письмо Филиппе Коутиньо
Известный в прошлом болгарский форвард Христо Стоичков, который в своё время шесть с половиной сезонов защищал цвета "Барселоны", написал письмо бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо.
"Решил написать тебе, чтобы выразить свою поддержку в этот непростой период. В "Барселоне" тяжело играть, и в первые месяцы я тоже боролся. Я знаю, каково это, когда всё идёт не так, как ты хочешь. Но я уверен, что благодаря работе и самопожертвованию ты будешь двигаться вперёд, потому что у тебя есть все необходимые качества. Ты один из лучших легионеров в истории клуба. Ты никогда не должен отчаиваться, тем более болельщики поддерживают тебя. Они на самом деле хотят, чтобы ты добился успехов. Думай о них как о лучших фанатах в мире, и они всегда будут поддерживать тебя, как делали это со мной. Даже не думай о смене команды. Другого такого клуба нет. "Барселона" - это больше, чем просто клуб" - цитирует содержание письма Стоичкова El Mundo Deportivo.
Напомним, что 26-летний Коутиньо перебрался в "Барселону" в январе прошлого года за 135 миллионов евро. Однако, несмотря на солидную трансферную стоимость, в текущем сезоне звёздный хавбек потерял твёрдое место в стартовом составе "блауграны". За ситуацией следят ПСЖ и клубы АПЛ. Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 2023 года.
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