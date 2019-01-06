Легендарный форвард "Манчестер Юнайтед" был задержан полицией за мат в общественном месте
Английский нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни в середине декабря был арестован в США за мат в общественном месте, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, футболиста задержала полиция в аэропорту Вашингтона. Вскоре он был отпущен под залог, а затем заплатил штраф в размере 116 долларов.
Стоит отметить, что в прошлом году Руни был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. За это его лишили прав на два года и приговорили к 100 часам исправительных работ.
33-летний Руни перешел в "Ди Си Юнайтед" летом 2018 года, провел за клуб 21 матч и забил 12 голов. Ранее он играл за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
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|Коламбус Крю
|34
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|М
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|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
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|4
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|34
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|34
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|Реал Солт-Лейк
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|7
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|8
|Whitecaps
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
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|38
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|Хьюстон Динамо
|34
|34