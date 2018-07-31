Легендарный футболист "Арсенала" может возглавить африканскую сборную

Новым главным тренером сборной Египта может стать легендарный Тьерри Анри, сообщает King Fut.

По сведениям издания, Анри уже провел переговоры с египетской федерацией футбола и сейчас ждет от нее проект развития сборной, после чего и примет решение. На посту наставника египтян француз может сменить аргентинца Эктора Купера, под чьим руководством команда провалила Чемпионат Мира-2018, потерпев три поражения в трех матчах.

Стоит отметить, что 40-летний Анри ранее никогда не работал главным тренером, но последние два года входил в тренерский штаб сборной Бельгии.

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