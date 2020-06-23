Легендарный футболист "Милана" умер в Италии

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Легендарный футболист "Милана" умер в Италии

На 74-м году жизни скончался бывший нападающий "Милана" Пьерино Прати, сообщает официальный сайт клуба.

Причина смерти не разглашается.

Прати большую часть своей карьеры провел в "Милане", за который он выступал с 1966 по 1973 годы. В в финале Кубка европейских чемпионов 1969 года он сделал хет-трик в матче с "Аяксом" (4:1). Также играл за "Салернитану", "Савону", "Рому", "Фиорентину" и "Рочестер Лансерс". За сборную Италии провел 14 матчей и забил семь голов. Чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, победитель Кубка чемпионов, двукратный обладатель Кубка Кубков, победитель межконтинентельного кубка, чемпион Европы-1968.

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