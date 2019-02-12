Легендарный футболист посвятил трогательный пост умершему Бэнксу

Бразильский футболист Пеле в соцсети написал трогательный пост в память английского вратаря Гордона Бэнкса, умершего сегодня, 12 февраля, на 81-ом году жизни.

Once a champion, always a champion



We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.



He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.



Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 12 февраля 2019 г.

"Для большого количества людей Гордон Бэнкс ассоциируется его сэйвом после моего удара в 1970 году. Это было одно из самых грандиозных спасений на моей памяти. Я пробил именно так, как и задумывал и готов был праздновать гол, однако потом передо мной возник Бэнкс, будто приведение и сделал то, что я считал невозможным. Я и сейчас не могу поверить, что он это сделал.

В моей жизни было много голов, однако, когда меня встречают, все спрашивают именно об этом сейве. Но памяти о Гордоне для меня определяется прежде всего дружбой..

Сегодня печальный день, я выражаю соболезнования его семье. Покойся с миром, мой друг. Ты был волшебным вратарем. а главное потрясающим человеком", - написал Пеле.

Бэнкс участвовал в в 73 матчах в составе сборной Англии. Он является лучшим голкипером английской национальной команды, с которой в 1966 году стал чемпионом мира.

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