Легендарный футболист "Реала" скончался в возрасте 71 года

Бывший нападающий мадридского "Реала" Ико Агилар скончался в возрасте 71 года, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Причина смерти не разглашается. "Реал" выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста.

Агилар выступал за "Реал" с 1971 по 1979 годы. В составе мадридцев он провел 190 матчей и забил 50 голов. Пять раз становился чемпионом Испании и дважды выиграл национальный кубок. Также он играл за "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано". Сыграл три матча за сборную Испании и забил один гол.

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