Легендарный футболист "Реала" скончался в возрасте 71 года
Бывший нападающий мадридского "Реала" Ико Агилар скончался в возрасте 71 года, сообщает официальный сайт королевского клуба.
Причина смерти не разглашается. "Реал" выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста.
Агилар выступал за "Реал" с 1971 по 1979 годы. В составе мадридцев он провел 190 матчей и забил 50 голов. Пять раз становился чемпионом Испании и дважды выиграл национальный кубок. Также он играл за "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано". Сыграл три матча за сборную Испании и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14