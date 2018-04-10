Легендарный футболист "Реала "Сосьедад" решил завершить карьеру



Полузащитник "Реала" Сосьедад" Хаби Прието завершит карьеру по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний Прието выступает за клуб из Сан-Себастьяна с 2003 года, провел за клуб 529 матчей, забил 74 гола и отдал 51 результативную передачу.

Стоит отметить, что хавбек занимает пятое место в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

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