Легендарный футболист "Реала "Сосьедад" решил завершить карьеру

Теги хаби приетореал сосьедад

Легендарный футболист "Реала "Сосьедад" решил завершить карьеру
Полузащитник "Реала" Сосьедад" Хаби Прието завершит карьеру по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний Прието выступает за клуб из Сан-Себастьяна с 2003 года, провел за клуб 529 матчей, забил 74 гола и отдал 51 результативную передачу.

Стоит отметить, что хавбек занимает пятое место в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

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