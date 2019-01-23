Легендарный голкипер объявил о скором завершении карьеры

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Легендарный голкипер объявил о скором завершении карьеры

Американский вратарь Тим Ховард, выступающий за "Колорадо Рэпидз" заявил о скором завершении карьеры.

Следующий сезон МЛС станет последним для голкипера. Отметим, что новый сезон МЛС стартует 2 марта и завершится 10 ноября.

39-летний Ховард большую часть карьеры провел в АПЛ, где выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Всего в своей клубной карьере Ховард провел более 500 матчей. Кроме того, на счету голкипера 115 игр в футболке сборной США.

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