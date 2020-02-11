Легендарный игрок "Спартака" Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

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Легендарный игрок "Спартака" Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Легендарный нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни. Об этом рассказал экс-игрок московского клуба Александр Мирзоян.

"Умер. Сердце", - сказал Мирзоян.

Ранее сообщалось, что Рейнгольд почувствовал себя плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения экс-игрока "Спартака" Владимира Степанова.

Рейнгольд играл в "Спартаке" с 1960 по 1967 год. В составе команды футболист стал чемпионом СССР в 1962 году и выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах.

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