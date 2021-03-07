Легендарный игрок "Спартака" высказался о значении Промеса для комнады
Валерий Кечинов, который в составе "Спартака" шесть раз становился чемпионом России, поделился мнением об игре "красно-белых" и возвращении в команду Квинси Промеса.
"Мне бы очень хотелось, чтобы "Спартак" победил в матче с "Краснодаром", вижу его фаворитом. У соперника очень много травмированных, а у москвичей, наоборот, должно быть желание. Для них любой матч будет решающим, если команда Тедеско хочет бороться за медали.
По Промесу, видно было, что пока он не до конца в форме. Но он мастер, который одним касанием может решить исход. Надеюсь, что он не раз себя проявит и покажет лучшие качества", - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".
Читать также: Промес забил первый гол после возвращения в "Спартак" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити"
-
"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас
-
"Атлетико" и "Реал" поделили очки
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 марта
-
"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона
-
Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"
-
Федун озвучил задачу, которую поставил перед Тедеско на остаток чемпионата
-
Дубли Бэйла и Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас"
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
Промес попал с список сборной Нидерландов на мартовские матчи
-
Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицы
-
Гвардиоле понравился матч с "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение
-
Федун ответил на вопрос о должности Заремы Салиховой
-
Мусаев высказался о матче со "Спартаком" и ответил на вопрос об отставке
-
"Реал Сосьедад" минимально победил "Леванте"
-
"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
-
Федун не отрицает, что Тедеско может остаться
-
Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал результат матча с "Динамо"
-
Бензема подвел итоги матча с "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити"
-
"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас
-
Каррагер о "Ливерпуле": "Такая игра неприемлема"
-
Легендарный игрок "Спартака" высказался о значении Промеса для комнады