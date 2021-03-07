Легендарный игрок "Спартака" высказался о значении Промеса для комнады

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Легендарный игрок "Спартака" высказался о значении Промеса для комнадыВалерий Кечинов, который в составе "Спартака" шесть раз становился чемпионом России, поделился мнением об игре "красно-белых" и возвращении в команду Квинси Промеса.

"Мне бы очень хотелось, чтобы "Спартак" победил в матче с "Краснодаром", вижу его фаворитом. У соперника очень много травмированных, а у москвичей, наоборот, должно быть желание. Для них любой матч будет решающим, если команда Тедеско хочет бороться за медали.

По Промесу, видно было, что пока он не до конца в форме. Но он мастер, который одним касанием может решить исход. Надеюсь, что он не раз себя проявит и покажет лучшие качества", - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".

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