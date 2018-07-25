Легендарный игрок "Ювентуса" может перейти в "Монако"

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Легендарный игрок "Ювентуса" может перейти в "Монако"

"Монако" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Клаудио Маркизио, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, монегаски рассматривают футболиста в качестве замены португальцу Жоау Моутинью, который перебрался в АПЛ. Маркизио может согласиться на трансфер, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне 32-летний Маркизио провел за "Юве" 20 матчей. Напомним, что хавбек выступает за туринский клуб с 2005 года.

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