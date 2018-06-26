Легендарный испанский футболист сделал прогноз на исход матча Испания - Россия

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Легендарный испанский футболист сделал прогноз на исход матча Испания - Россия

Бывший игрок "Валенсии" и "Барселоны" Гаиска Мендьета оценил вероятность исхода матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Испании и России.

"Мне сложно представить для сборной Испании более удобного соперника, чем Россия. Эта команда не имеет четко выраженного игрового почерка. Она демонстрирует очень нестабильную игру с большими провалами в обороне. Думаю, что Испания крупно выиграет", - приводит слова Мендьенты ZDF.

Напомним, что Матч Испания - Россия состоится 1 июля.

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