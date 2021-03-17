Легендарный испанский тренер считает, что Месси нужно остаться в "Барселоне"
Экс-наставник сборной Испании и "Реала" Висенте Дель Боске поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.
"Я ощущаю себя частью "Реала", которому отдал 36 лет жизни. Но я не могу никого винить за решение поменять клуб. Необходимо оставаться профессионалом, защищать цвета своего клуба.
Месси показал всем, что именно он сделал для своего клуба, и доказал, что является лучшим игроком в истории футбола. Продолжить выступать за "Барселону" – идеальное решение для него, но, естественно, он может поступить так, как захочет сам", – приводит слова Дель Боске Marca.
В текущем сезоне Месси забил 21 мяч и сделал 7 голевых передач в 25 играх Ла Лиги. В прошедшем туре аргентинец повторил рекорд Хави по количеству матчей в составе клуба
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