Легендарный итальянский футболист возглавил клуб из Украины

Теги арсенал киевфабрицио раванелли

Легендарный итальянский футболист возглавил клуб из Украины

Экс-нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Фабрицио Раванелли назначен главным тренером киевского "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский специалист подписал с клубом, который по итогам минувшего сезона вышел в Премьер-лигу, контракт по схеме "1+1". 

Стоит отметить, что последнем местом работы 49-летнего Раванелли был французский "Аяччо", в котором он продержался всего полгода.

Не пропустите: Кейлор Навас оценил предстоящий переход в "Реал" Лунина. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
Полная таблица

топ-5 тегов