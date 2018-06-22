Легендарный итальянский футболист возглавил клуб из Украины
Экс-нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Фабрицио Раванелли назначен главным тренером киевского "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.
Итальянский специалист подписал с клубом, который по итогам минувшего сезона вышел в Премьер-лигу, контракт по схеме "1+1".
Стоит отметить, что последнем местом работы 49-летнего Раванелли был французский "Аяччо", в котором он продержался всего полгода.
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