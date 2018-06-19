Легендарный итальянский игрок "Ювентуса" возглавит украинский клуб

Легендарный игрок туринского "Ювентуса" Фабрицио Раванелли возглавит киевский "Арсенал", информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, 49-летний специалист уже уладил все условия личного контракта с украинским клубом. Соглашение о сотрудничестве сторонами будет подписано в ближайшее время.

В тренерской карьере Раванелли значится лишь работа с одним клубом - французским "Аяччо". Во главе "медведей" он провел лишь 12 матчей, в которых одержал только одну победу.

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