Легендарный итальянский игрок "Ювентуса" возглавит украинский клуб
Легендарный игрок туринского "Ювентуса" Фабрицио Раванелли возглавит киевский "Арсенал", информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, 49-летний специалист уже уладил все условия личного контракта с украинским клубом. Соглашение о сотрудничестве сторонами будет подписано в ближайшее время.
В тренерской карьере Раванелли значится лишь работа с одним клубом - французским "Аяччо". Во главе "медведей" он провел лишь 12 матчей, в которых одержал только одну победу.
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