Легендарный итальянский игрок "Ювентуса" возглавит украинский клуб

Теги арсенал киев

Легендарный итальянский игрок "Ювентуса" возглавит украинский клубЛегендарный игрок туринского "Ювентуса" Фабрицио Раванелли возглавит киевский "Арсенал", информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, 49-летний специалист уже уладил все условия личного контракта с украинским клубом. Соглашение о сотрудничестве сторонами будет подписано в ближайшее время.

В тренерской карьере Раванелли значится лишь работа с одним клубом - французским "Аяччо". Во главе "медведей" он провел лишь 12 матчей, в которых одержал только одну победу.

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