Легендарный итальянский тренер сравнил Роналду и Месси
Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси и форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Роналду является невероятным футболистом, но Месси - гений. В истории футбола есть три гениальных футболиста: Пеле, Марадона и Месси. Роналду помогает своим командам добиваться побед, но Месси это совершенно другое. Я впервые увидел Месси, когда ему было 16 лет. Он поразил меня. Ему удавались такие вещи, как у 20-летних футболистов. Он делает то, что недоступно другим. Роналду - это великий чемпион, но не гений", - приводит слова Капелло Sky Italia.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 21 результативную передачу. На счету 34-летнего Роналду 24 мяча и 12 голевых пасов в 36 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22