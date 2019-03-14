Легендарный итальянский тренер сравнил Роналду и Месси



Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси и форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду является невероятным футболистом, но Месси - гений. В истории футбола есть три гениальных футболиста: Пеле, Марадона и Месси. Роналду помогает своим командам добиваться побед, но Месси это совершенно другое. Я впервые увидел Месси, когда ему было 16 лет. Он поразил меня. Ему удавались такие вещи, как у 20-летних футболистов. Он делает то, что недоступно другим. Роналду - это великий чемпион, но не гений", - приводит слова Капелло Sky Italia.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 21 результативную передачу. На счету 34-летнего Роналду 24 мяча и 12 голевых пасов в 36 поединках.

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