Легендарный Касильяс сделал неожиданное заявление о полетах на луну



Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс не верит, что люди летали на Луну.

"В следующем году исполнится 50 лет с того дня, когда человек побывал на Луне. Сейчас я на ужине у своих друзей и спорим об этом. Хочу узнать мнение общественности. Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет", – написал Касильяс в своем твиттере.

Опрос проведенный Касильясом показал, что 59 процентов верят в полеты на Луну, 49% - нет.

Напомним, что 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, высадившимся на Луне. Впрочем, многие считают, что тот полет был сфальсифицирован.

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