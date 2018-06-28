Легендарный Креспо высказался насчет мессизависимости у сборной Аргентины

Бывший нападающий "Интера" и "Челси" Эрнан Креспо прокомментировал роль Лионеля Месси в сборной Аргентины.

"Логично, что сборная Аргентины зависит от Месси. Любая команда будет зависеть от лучшего игрока мира. В "Барселоне" происходит тоже самое. Тоже самое могу сказать про Роналду, "Реал" и сборную Португалии. Это нормально, когда команда зависит от великого игрока.

Отдать передачу своему лидеру это всегда удовольствие. Главное то, насколько хорошо ты выполнишь эту передачу", - приводит слова Креспо Goal.com.

Стоит отметить, что ранее Креспо критически сравнивал Месси с Марадоной.

Напомним, что на ЧМ-2018 31-летний Месси провел 3 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Креспо назвал преимущество сборной Франции над Аргентиной. | http://soccernews.ru