Легендарный Креспо высказался насчет мессизависимости у сборной Аргентины
Бывший нападающий "Интера" и "Челси" Эрнан Креспо прокомментировал роль Лионеля Месси в сборной Аргентины.
"Логично, что сборная Аргентины зависит от Месси. Любая команда будет зависеть от лучшего игрока мира. В "Барселоне" происходит тоже самое. Тоже самое могу сказать про Роналду, "Реал" и сборную Португалии. Это нормально, когда команда зависит от великого игрока.
Отдать передачу своему лидеру это всегда удовольствие. Главное то, насколько хорошо ты выполнишь эту передачу", - приводит слова Креспо Goal.com.
Стоит отметить, что ранее Креспо критически сравнивал Месси с Марадоной.
Напомним, что на ЧМ-2018 31-летний Месси провел 3 матча и забил 1 гол.
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