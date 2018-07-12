Легендарный легкоатлет приедет в Россию на решающие матчи ЧМ-2018

Теги усэйн болт

Легендарный легкоатлет приедет в Россию на решающие матчи ЧМ-2018

Многократный чемпион мира и олимпийских игр по бегу Усэйн Болт намерен приехать в Россию, чтобы посетить финал Чемпионата Мира-2018, а также матч за третье место.

Вместе с Болтом прилетят его друг - экс-игрок "Болтона" Рикардо Гарднер.

 

Russia Wi A Go!!! @ricardobibigardner #NJ #WorldCupFinals

Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

Напомним, что матч за третье место между Бельгией и Англией состоится 14 июля.

Финал Франция – Хорватия пройдет 15 июля. 

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