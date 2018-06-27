Легендарный Линекер изменил свою историческую фразу о сборной Германии



Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поменял свою знаменитую фразу о сборной Германии.

"Футбол - это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не выигрывает. Старая версия отправляется в историю", - написал Линекер в своем Twitter.

В 1990-м году после поражения Англии от ФРГ на чемпионате мира по пенальти, Линекер заявил: "Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает".

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