Легендарный Линекер рассказал, как с годами у него изменилось отношение к сексу

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Легендарный Линекер рассказал, как с годами у него изменилось отношение к сексу

Фото: инстаграм Гари Линекера/Автор неизвестен
Бывший футболист Гари Линекер рассказал, что сейчас он уже по-другому относится к сексу, чем в молодости.

"Я ходил на свидание в последние раз несколько месяцев назад. Порой мне удается с кем-то познакомиться, но со времен пандемии все стало сложнее. Хотя и до нее было нелегко. Порой я иду на свидание, но понимаю, что у меня нет интереса к человеку. Я могу эгоистично сказать, что счастлив сам по себе. У меня есть друзья и дети, я люблю готовить. У меня просто нет желания к сексу. Чем старше ты становится, тем больше утихает желание, так как падает уровень тестостерона. Это становится уже не так важно. Мне нравится ходить на свидания и целоваться, но больше ничего. У меня нет особого желания", – приводит слова Линекера The Sun.

60-летний Линекер в бытность футболистом играл за "Лестер", "Эвертон", "Барселону", "Тоттенхэм" и "Нагою Грампус Эйт". За сборную Англии сыграл 80 матчей и забил 48 голов. В последние годы Линекер работает экспертом на телевидении.

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Инженер Клёпка

Потерял интерес к анальному сексу....а жаль... гном своей попой возбуждает....

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Потерял интерес к анальному сексу....а жаль... гном своей попой возбуждает....

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