Легендарный Линекер рассказал, как с годами у него изменилось отношение к сексу
Фото: инстаграм Гари Линекера/Автор неизвестен
Бывший футболист Гари Линекер рассказал, что сейчас он уже по-другому относится к сексу, чем в молодости.
"Я ходил на свидание в последние раз несколько месяцев назад. Порой мне удается с кем-то познакомиться, но со времен пандемии все стало сложнее. Хотя и до нее было нелегко. Порой я иду на свидание, но понимаю, что у меня нет интереса к человеку. Я могу эгоистично сказать, что счастлив сам по себе. У меня есть друзья и дети, я люблю готовить. У меня просто нет желания к сексу. Чем старше ты становится, тем больше утихает желание, так как падает уровень тестостерона. Это становится уже не так важно. Мне нравится ходить на свидания и целоваться, но больше ничего. У меня нет особого желания", – приводит слова Линекера The Sun.
60-летний Линекер в бытность футболистом играл за "Лестер", "Эвертон", "Барселону", "Тоттенхэм" и "Нагою Грампус Эйт". За сборную Англии сыграл 80 матчей и забил 48 голов. В последние годы Линекер работает экспертом на телевидении.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18