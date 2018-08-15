Легендарный Литманен высоко оценил перспективы Романа Ерёменко в "Спартаке"

Легендарный финский футболист Яри Литманен высоко оценил перспективы своего соотечественника Романа Ерёменко в "Спартаке".

"Я всегда был большим поклонником Ромы Ерёменко. Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями. Он один из лучших и самых важных наших игроков. Это качественный игрок, который может принести много пользы как сборной, так и "Спартаку". Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Думаю, этой осенью у него будет время, чтобы втянуться. Тогда уже со следующего года он сможет вернуться на прежний уровень или максимально к нему приблизиться. Он классный игрок, мне он нравится" - сказал Литманен.

Напомним, что 31-летний Ерёменко отбывает дисквалификацию за употребление кокаина. Срок наказания заканчивается 6 октября.

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