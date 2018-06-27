Легендарный Мальдини сделал выбор между Месси и Роналду

Знаменитый защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини заявил, что он считает Лионеля Месси более сильным игроком, чем Криштиану Роналду.

"Между Роналду и Месси я всегда выбираю Месси. Лионель обладает потрясающим дриблингом, он создает моменты. Он обладает собственным стилем, который мне очень нравится. Если бы я выбирал между ними, то у меня не было бы сомнений", - приводит слова Мальдини Mundo Deportivo.

Напомним, что команды Месси и Роналду - сборные Аргентины и Португалии вышли в 1/8 финала и могут встретиться между собой в четвертьфинале.

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