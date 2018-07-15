Легендарный Маттеус рассказал, за кого он будет болеть в финале ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что он будет болеть за Хорватию в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Франции.

"Мое сердце бьётся за Хорватию. Многие хорватские футболисты выступали в Бундеслиге, у меня к ним особое отношение. Кроме того, я частенько провожу отпуск в Хорватии, у меня там много знакомых. Поэтому я буду болеть за них, хотя мое понимание футбола говорит о том, что выиграет Франция со счетом 2:0. Ничего не имею персонально против французов - просто хорваты мне ближе, поэтому я за них", - приводят слова Маттеуса российские СМИ.

Напомним, что матч Франция - Хорватия состоится сегодня, 15 июля и начнется в 18:00 мск.

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