Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой
Бывший футболист "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус развелся с российской моделью Анастасией Климко, сообщает T-Online.
По сведениям источника, пара развелась еще в начале 2021 года, но общественность узнала об этом только сейчас. Лотар и Анастасия поженились в 2014 году, у них есть мальчик Милан. Стоит отметить, что 33-летняя Климко младше Маттеуса на 27 лет. Для экс-футболиста это был уже пятый брак и у него еще трое детей от бывших жен.
60-летний Маттеус в составе "Баварии" семь раз становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок УЕФА. Со сборной Германии он становился чемпионом мира и Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20