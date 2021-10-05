Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой

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Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой

Бывший футболист "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус развелся с российской моделью Анастасией Климко, сообщает T-Online. 

По сведениям источника, пара развелась еще в начале 2021 года, но общественность узнала об этом только сейчас. Лотар и Анастасия поженились в 2014 году, у них есть мальчик Милан. Стоит отметить, что 33-летняя Климко младше Маттеуса на 27 лет. Для экс-футболиста это был уже пятый брак и у него еще трое детей от бывших жен.

60-летний Маттеус в составе "Баварии" семь раз становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок УЕФА. Со сборной Германии он становился чемпионом мира и Европы.

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