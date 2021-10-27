Легендарный Маттеус высказался о фаворитах в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Лотара Маттеуса/Автор неизвестен
Бывший футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о фаворитах в борьбе за "Золотой мяч".
"Салах в последние несколько месяцев играет на топ-уровне. Это может серьезно помочь ему в голосовании. Но он не играет так весь год. Весной Мохамед и весь "Ливерпуль" играли не лучшим образом.
Жоржиньо отлично провел сезон и сыграл ключевые роли в завоевании Лиги чемпионов с "Челси" и победе на чемпионате Европы с Италией. Но он не производит такого сильного впечатления, как Левандовски, за которого я болею. Однако, Роберту не хватает трофея со сборной.
Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, но в "Барселоне" ему не удалось достичь больших успехов. Поэтому в этом году нет явного фаворита", - приводит слова Маттеуса Sky Sport Deutschland.
Напомним, что "Золотой мяч" будет вручен 29 ноября в Париже.
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|Астон Вилла
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